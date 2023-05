1 Die Ausstellung mit beispielhaften Entschädigungsfällen steht bis 25. November. Foto: Simon Granville

Rund 60 000 Schicksale und Entschädigungsverfahren liegen als Archivakten in Ludwigsburg. Per Podcast und Ausstellung werden Beispiele präsentiert.









Die Zeitzeugen werden rar, sagt Peter Müller, der Leiter des Staatsarchivs Ludwigsburg. Entsprechend sei absehbar, ab wann das Schicksal von NS-Opfern und auch Art und Umfang der Entschädigung in den Nachkriegsjahren nicht mehr aus erster Hand erfahrbar ist. Andererseits sind im Landesarchiv Baden-Württemberg die Schicksale von rund 120 000 Menschen samt Entschädigungsverfahren als Archivakten dokumentiert. 60 000 davon lagern direkt in Ludwigsburg. Und quasi als Abschluss eines seit zwei Jahren laufenden Pilotprojektes zur Auswertung und Digitalisierung dieser Akten werden jetzt in einem fünfteiligen Podcast und in der seit Montag am Arsenalplatz aufgebauten Pop-up-Ausstellung exemplarisch die Biografien von fünf NS-Opfern nachgezeichnet.