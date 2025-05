Staatsanwaltschaft Traunstein: Falsche Pflegekräfte prellen deutschlandweit Senioren: Anklage

1 Das Landgericht in Traunstein (Archivbild) Foto: dpa/Uwe Lein

In Traunstein sind sieben Tatverdächtige angeklagt worden, die als falsche Pflegekräfte an einer Vielzahl an Tatorten in ganz Deutschland Senioren betrogen haben sollen.











Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat sieben Tatverdächtige angeklagt, die als falsche Pflegekräfte an einer Vielzahl an Tatorten in ganz Deutschland Senioren um Wertgegenstände und Bargeld geprellt haben sollen. Den vier Männern und drei Frauen im Alter von 32 bis 39 Jahren werden vollendeter schwerer Bandendiebstahl in mehr als 30 Fällen und zusätzlich 17 versuchte Fälle vorgeworfen, wie die Ermittler am Montag mitteilten.