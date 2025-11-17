Staatsanwaltschaft Stuttgart: Verdacht auf Korruption – Ausschuss berät am Dienstag

Wie hängen die Ermittlungen zum mutmaßlichen Korruptionsfall bei der Staatsanwaltschaft mit einem Anschlag in Tamm zusammen? Ein Landtagsgremium hofft auf Antworten.
Wenige Tage nach dem Bekanntwerden eines mutmaßlichen Korruptionsfalls bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart drängt die Politik auf Aufklärung. Nach Angaben des Landtags tagt der Ständige Ausschuss bereits am Dienstag (17.00 Uhr) in einer Sondersitzung. Die Fraktionen von SPD und FDP hätten die Sitzung beantragt - sie wollen erfahren, wie die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn nach den Verhaftungen und Durchsuchungen in Stuttgart ablaufen.