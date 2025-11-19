Ein Anschlag auf einen Security-Mitarbeiter führt zu einem Bestechungsskandal. Angestellte der Staatsanwaltschaft sollen Daten verkauft haben.
– Bei den Ermittlungen rund um einen Bestechungsskandal und ein kriminelles Datenleck bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart prüft das baden-württembergische Justizministerium auch weitere und mögliche vergleichbare Fälle aus den vergangenen Jahren. „Es hat auch in der Vergangenheit Zugriffe auf Daten gegeben und wahrscheinlich wird man das nie ausschließen können“, sagte Justizministerin Marion Gentges (CDU) vor dem Ständigen Ausschuss des Landtags. Unklar sei aber, ob diese Daten auch über die zentrale Software der Justizbehörden abgerufen worden seien.