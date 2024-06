1 Die Jugendkriminalität nimmt zu – auch schwere Gewalttaten. Foto: Im/o Stock & People

Zwei multiethnische Gruppen bekämpfen sich in Stuttgart und der Region. Doch die Staatsanwaltschaft verzeichnet auch insgesamt einen starken Zuwachs bei der Jugendkriminalität. Eine große Rolle spielt das Internet.











Das traurige Bild wiederholt sich in jüngerer Zeit regelmäßig. Erfahrene Ermittler sitzen da sichtbar angeschlagen und berichten über Fälle, wie sie sie noch nie gesehen haben. Erzählen von extremen Gewaltexzessen, von völlig fehlender Einsicht, geradezu von einer Entkopplung von jeglichen menschlichen Regungen. Die Rede ist dabei meist von sehr jungen Tätern. Schüsse in Asperg, Handgranatenwurf in Altbach, die Auseinandersetzungen zwischen zwei multiethnischen Gruppierungen in der Region mit mehreren Hundert Beteiligten. Und auch bundesweit lassen immer wieder Taten von Kindern und Jugendlichen aufhorchen. Viele fragen sich: Was ist da eigentlich los?