Staatsanwaltschaft Stade: 14-Jährige soll in Jugendzentrum vergewaltigt worden sein

Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen drei Jugendliche. Die Mutter einer 14-Jährigen machte den Vorwurf nun öffentlich.
Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt nach einem Vorfall in einem Jugendzentrum wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen mehrere Jugendliche. Drei Jungen sollen eine 14-Jährige in Gnarrenburg missbraucht und Videoaufnahmen veröffentlicht haben, berichtete zuerst die „Bild“-Zeitung. „Das ist ein laufendes Verfahren, es sind Minderjährige betroffen“, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag.