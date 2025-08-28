Staatsanwaltschaft: Polizist mit Waffe von Kommissaranwärter getötet

Ein Polizist wird während eines Einsatzes erschossen – mit einer Dienstwaffe. Nun steht fest, wem sie gehörte.
Saarbrücken - Der vor einer Woche im Einsatz erschossene Polizist (34) im Saarland ist mit der Dienstwaffe eines Kommissaranwärters getötet worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Demnach soll es dem 18-jährigen Beschuldigten im Zuge eines Handgemenges "auf noch nicht hinreichend geklärte Weise" gelungen sein, die Dienstwaffe des Kommissaranwärters an sich zu nehmen. "Die genauen Abläufe und Umstände, die hierzu geführt haben, sind Gegenstand intensiver Ermittlungen, unter anderem kriminaltechnischer Untersuchungen etwa am Holster", so Oberstaatsanwalt Thomas Schardt.