Staatsanwaltschaft legt Rechtsmittel ein: Gericht erlaubt Freilassung von Marius Borg Høiby

Neue Wende im Fall Marius Borg Høiby: Ein Gericht in Oslo ordnete nun doch die Freilassung von Mette-Marits Sohn aus der U-Haft an. Doch auf freiem Fuß ist er noch nicht: Die Staatsanwaltschaft legte Rechtsmittel ein.
Neue Wende im Fall Marius Borg Høiby (29): Der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) soll nun doch aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Das hat das Osloer Bezirksgericht am Montag entschieden, wie unter anderem "Aftenposten" und "VG" berichten. Noch kurz zuvor berichteten norwegische Medien, dass Høiby nicht freigelassen werden soll. Auf freiem Fuß ist Høiby allerdings auch jetzt noch nicht: Die Staatsanwaltschaft legte Rechtsmittel gegen die Entscheidung ein. Die Freilassung wird deshalb vorerst nicht umgesetzt.