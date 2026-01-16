Staatsanwaltschaft Hamburg: Stefan Kuntz zieht Anzeige zurück

Ex-HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz ist mit Vorwürfen konfrontiert, die er zurückweist. Er selbst stellt eine Anzeige und zieht sie zurück. Die Staatsanwaltschaft sagt, wie es weitergeht.
Stefan Kuntz hat seine Anzeige gegen Unbekannt zurückgezogen. Das bestätigte die Hamburger Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die „Hamburger Morgenpost“ darüber berichtet. Der bisherige Sportvorstand des Bundesligisten Hamburger SV hatte die Anzeige nach Angaben der Staatsanwaltschaft „wegen des Vorwurfs der Nachstellung“ am 12. Dezember gestellt.