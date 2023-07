1 Szene aus dem Musikvideo „Sweet Police“, das mit Schauspielern auf der Weberstraße in der Stuttgarter Altstadt gedreht worden ist. Im Hintergrund: der Rapper Mamo. Foto: /Don Via GmbH

Mit dem Song „Sweet Police“ “ gelingt dem Rapper Mamo ein viraler Hit. Sechs Millionen sehen sein Video bei Tiktok. In der ersten Version filmt der 32-Jährige für wenige Sekunden eine Beamtin in Stuttgart. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn.









Die Nacht war lang. Der Rapper Mamo, ein gebürtiger Stuttgarter mit migrantischen Wurzeln, versackte mit Kumpels in verschiedenen Bars an der Theodor-Heuss-Straße. Halb acht Uhr morgens ist’s, als der 32-Jährige nach heftiger Zecherei den Heimweg antritt. An der Theo befindet sich eine Polizeiwache. Noch immer gut gelaunt – man könnte sagen: überdreht – filmt ein Freund des Musikers mit dem Handy, wie’s bei der Generation der Influencer so üblich ist, alles, was gerade geht.