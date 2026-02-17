Lange Zeit schien es, als könne Andrew Mountbatten-Windsor den Schatten seiner Vergangenheit aussitzen. Doch neue Enthüllungen aus den Epstein-Files bringen den Ex-Prinz immer mehr in Bedrängnis. Wann schaltet sich die Justiz ein?
Die Schlinge um Andrew Mountbatten-Windsor (65) zieht sich immer weiter zu. Nachdem neue brisante Dokumente aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019) an die Öffentlichkeit gelangten, steht der Verdacht auf Korruption, Geheimnisverrat und sexuelle Vergehen im Raum. Wann schalten sich die Behörden ein - und wer ist eigentlich verantwortlich, wenn gegen einen (Ex-)Prinzen ermittelt wird? Diese Fragen werden aktuell in den britischen Medien heiß diskutiert.