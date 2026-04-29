Vermummt, bewaffnet und eine Millionenbeute: Für die Staatsanwaltschaft ist klar, wer hinter einer brutalen Raubserie auf Geldtransporter und Supermärkte steckt und welche Rolle Daniela Klette hatte.
Verden - Ob die Angeklagte früher Terroristin war, ist für Staatsanwältin Annette Marquardt nach eigenen Worten nicht relevant. "Diese Raubüberfälle haben nichts mit RAF zu tun", betonte sie in ihrem Schlusswort vor dem Landgericht Verden. Daniela Klette sei eine "Schwerverbrecherin, nicht mehr und nicht weniger", sagte sie. "Das ist die Faktenlage."