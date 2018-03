St. Patrick’s Day in Stuttgart Königsbau erstrahlt im irischen Grün

Von Daniela Eberhardt 17. März 2018 - 21:05 Uhr

Nicht nur in der ganzen Welt, sondern auch in Stuttgart feiern die Iren ihren St. Patrick’s Day. Der Königsbau wurde dazu am Samstagabend grün angestrahlt.





Stuttgart - Zur Langen Nacht der Museen am Samstag hat sich der Königsbau in Schale geworfen. Für anderthalb Stunden, von 19 bis 21.30 Uhr, leuchteten seine Säulen zur Königstraße hin in einem magischen Grün. Sie wurden von Strahlern im Musikpavillon gegenüber in Szene gesetzt. Die Illumination im Herzen der Stadt war Teil des so genannten Global Greening, mit dem die Iren weltweit am 17. März den St. Patrick’s Day begehen. So ist etwa die Chinesische Mauer grün angestrahlt, das Kolosseum in Rom oder die Oper von Sydney.

Der Gedenktag für Bischof Patrick, der als der erste christliche Missionar in Irland gilt, wird in vielen Städten als Volksfest begangen, mit Paraden und Festen, zu denen sich die Menschen gerne grün oder orange kleiden. Das sind neben weiß die irischen Nationalfarben. Außerdem wird auf den Heiligen mit viel Guinness angestoßen. Dazu haben sich am Samstag auch die Iren, die in der Region leben, in der Alten Kanzlei getroffen.

Den offiziellen St. Patrick’s Day begeht der irische Honorarkonsul für Baden-Württemberg, Wolfgang Häfele am Montagabend bei einem Empfang mit geladenen Gästen im Waldhotel Degerloch. Dresscode: grün.