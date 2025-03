St. Patricks Day: Herzogin Meghan backt grüne Waffeln

Mit einem Frühstück in grünen Farben hat Herzogin Meghan ihren Mann und ihre beiden Kinder am St. Patrick's Day überrascht. Auf ihrem Instagram-Account zeigte sie, wie sie grünen Teig anrührt und Waffeln daraus backt. Zudem servierte sie einen grünen Drink.

Während Prinzessin Kate (43) am 17. März zu einer ihrer Lieblingsveranstaltungen, der traditionellen St. Patrick's Day Parade, zurückkehrte, zelebrierte auch ihre Schwägerin im fernen Kalifornien den Nationalfeiertag von Irland. Herzogin Meghan (43) bereitete für ihre Familie ein ganz besonderes Frühstück zu.

Waffeln mit Obstgesicht für die Kinder

Die Ehefrau von Prinz Harry (40) teilte in ihrer Instagram-Story eine Auswahl von Videos, in denen sie grüne Waffeln backte. "Wir lieben Themen!", schrieb Meghan dazu und zeigte eine Waffel mit einer Kiwi als Mund, Blaubeeren als Augen und Schlagsahne als Haar "für die Kinder". Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) durften sich am St. Patrick's Day also über eine besondere Leckerei zum Frühstück freuen. Für sich selbst und ihren Ehemann servierte Meghan eine einfache grüne Waffel mit einem Klecks Sahne und zwei Erdbeeren. "Für uns! Schönen St. Patrick's Day!", ließ sie dazu wissen. Zu den grünen Waffeln gab es dann auch noch einen grünen Shake.

Womöglich hat das Waffeleisen eine besondere Bedeutung für die Familie: Im Jahr 2021 erzählte Prinz Harry James Corden (46) bei einem Auftritt in der "Late Late Show", dass Königin Elizabeth II. (1926-2022) Prinz Archie zu Weihnachten ein Waffeleisen gekauft habe. "Meine Großmutter fragte uns, was Archie sich zu Weihnachten wünscht, und Meg sagte, ein Waffeleisen", erzählte Harry damals. Ob es sich bei dem nun genutzten wirklich um das Geschenk der Queen handelt, ist nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Herzogin ihre Liebe zu einem Themenfrühstück gezeigt hat. Zum Valentinstag etwa hatte sie mit Archie und Lilibet Bagels gebacken und Erdbeeren zu Herzen geschnitten. Im Hintergrund des Videos lief dazu noch der Song "LOVE" von Nat King Cole.

Prinzessin Kate strahlte im grünen Outfit

Das St. Patrick's Day-Posting der Herzogin erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Prinzessin Kate an der jährlichen Parade der Irish Guards in der Wellington Barracks in London teilgenommen hat. Die Ehefrau von Prinz William (42) feierte einen strahlenden Soloauftritt, bei dem sie auch mit den Gardisten anstieß. Es war ihre erste Teilnahme an der Feier seit 2023. Im vergangenen Jahr musste sie aufgrund ihrer Krebserkrankung pausieren. Die dreifache Mutter erschien in einem dunkelgrünen Mantel von Alexander McQueen mit dazu passendem Hut.