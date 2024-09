St. Märgen im Breisgau-Hochschwarzwald: Mobilkran überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

1 Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Ein Kranfahrzeug durchbricht bei St. Märgen die Leitplanke und fährt unkontrolliert eine Böschung hinab. Die Feuerwehr rettet den Fahrer aus der Kabine.











Der Fahrer eines 90 Tonnen schweren Mobilkrans ist bei St. Märgen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit dem Wagen von einer Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Am Fahrzeug dürfte ein sechsstelliger Schaden entstanden sein, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Freitagabend: Der Kranwagen fuhr talwärts, kam in einer Kurve von der Straße ab und durchbrach die Leitplanke. Er war noch so schnell, dass er eine Böschung hinunter auf eine Wiese fuhr, sich überschlug und bei einem Bach liegen blieb.