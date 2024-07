St. Hedwig in Möhringen: Kirchengemeinde St. Hedwig bekommt größeren Saal

Die Möhringer Kirchengemeinde St. Hedwig kann sich glücklich schätzen: Im Gegensatz zu vielen anderen katholischen Kirchengemeinden wird die Zahl jener, die aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, nicht geringer, sondern geht sogar etwas nach oben. Deshalb sollen die Gläubigen in St. Hedwig nun ausreichend große Räume für Zusammenkünfte außerhalb der Gottesdienste bekommen.

Der Gemeindesaal unter dem Altarraum war ein Provisorium

Einen Gemeindesaal gibt es schon seit Jahrzehnten, den Weg dahin weisen in mühevoller Handarbeit gefertigte Holzschilder, die mittlerweile in die Jahre gekommen sind. Doch das ist das geringste Problem: „Nach Möhringen sind nach dem Krieg viele Katholiken aus Schlesien gekommen. Um sich überhaupt außerhalb der Gottesdienste versammeln zu können, haben sie anfang der 1950er Jahre im Untergeschoss einen Raum geschaffen unterhalb des Altars. Das war allerdings nur als Provisorium gedacht“, sagt der Pfarrer Martin Uhl. Doch bekanntlich haben Provisorien häufig ein langes Leben. Und so dauerte es nun an die 70 Jahre, bis von den verantwortlichen Stellen in der Kirche und der Diözese der Renovierungsbedarf anerkannt wurde. Inzwischen hat es dazu einen Architektenwettbewerb gegeben, den das Architekturbüro COA aus Stuttgart gewonnen hat. Uhl freut sich besonders darüber: !Das sind junge Menschen von hier mit vielen tollen Ideen.“

Lesen Sie auch

Nun ist es nicht so, dass die Gemeinde gar nichts unternommen hat, um die Räume zu erhalten. Zumindest im öffentlich zugänglichen Teil wurde immer wieder investiert, mal in Schall-, mal in Wärmedämmung. Doch letztlich war das auch nur Stückwerk, denn das Grundproblem eines Raumes im Untergeschoss mit zu wenig Tageslicht ließ sich damit freilich nicht beheben. In dem Saal, in dem mitunter gut 100 Leute zusammenkommen sollen, gab es zu wenig Umluft und zu viel Feuchtigkeit.

Völlig unzureichend sind mittlerweile auch die sanitären Einrichtungen, ein behindertengerechter Zugang war bis jetzt noch nicht einmal denkbar.

Energetisch auf dem neuesten Stand

Nun wird das Ensemble ins 21. Jahrhundert gehievt: Der Saal unter dem Altarraum bleibt als Grundgerüst, künftig bekommt er viel Licht und einen neuen Zugang. Gastronomisch gab es bisher kaum Möglichkeiten, das wird sich ändern. Dazu wird auch das nähere Umfeld neu geordnet. Entwurfsskizzen zeigen, dass sich das Kirchenensemble mit Pfarrhaus auch künftig ganz gut in das unmittelbare Umfeld einfügen wird. Energetisch wird alles auf den neuesten Stand gebracht. St. Hedwig ist da schon seit Längerem Vorreiter und hat Photovoltaik auf dem Dach. Der Pfarrgarten, bislang ziemlich idyllisch gelegen zwischen Kirche und Pfarrhaus, wird verändert werden. Bis zum Baubeginn wird noch etwas Zeit vergehen, 2026 soll es losgehen.

Bis dahin kann Pfarrer Uhl noch etwas Werbung machen: Für die Kirche im Allgemeinen, für die katholische Kirche im Besonderen und für St. Hedwig speziell. Denn in der Gemeinde gibt es eine Pfarrerband, die ihren nächsten Auftritt am Sonntag, 14. Juli, beim Sommerfest Fasanenhof hat. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, danach spielt die Pfarrerband.