In Weinstadt wurde mitten im Advent eine Osterkerze aus der Kirche gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise – und fragt sich: Warum gerade diese Kerze?
Weihnachten steht vor der Tür, die Christbäume in den Kirchen glitzern, der Duft von Weihrauch mischt sich mit Glühwein aus dem benachbarten Adventsmarkt. Doch in der St. Anna Kirche in der Endersbacher Buhlstraße scheint der Kalender verrutscht zu sein: Dort wurde am Dienstag nicht nur ein Messingkreuz, sondern auch – man staune – eine Osterkerze entwendet.