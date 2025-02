Keine 5 Prozent: Warum ist der SSW im Bundestag?

1 Auch dieses Jahr zieht der SSW in den Bundestag ein. Foto: Lutsenko_Oleksandr / shutterstock.com

Obwohl der SSW die 5-Prozent-Hürde nicht erreicht hat, bekommt er einen Sitz im Bundestag. Woran liegt das?











Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) ist eine besondere Partei im Deutschen Bundestag. Er vertritt die dänische Minderheit und die Friesen in Deutschland, die vor allem in Schleswig-Holstein leben. 2021 zog der SSW nach mehr als 60 Jahren wieder in den Bundestag ein. Auch 2025 wird er wieder mit einem Sitz vertreten sein, obwohl die Partei insgesamt nur 0,2 % der Zweitstimmen erhalten hat. Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl finden Sie hier.