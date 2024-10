SSV Ulm 1846 in der zweiten Liga: Unangenehmer Aufsteiger – wie sich der SSV etablieren will

1 Felix Higl (rechts) ist mit vier Saisontoren der erfolgreichste Ulmer Torschütze – und der Sohn von Alfons Higl, der 2007 als Co-Trainer mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister wurde. Foto: imago/Lucca Fundel

Große Namen sucht man vergebens bei den Ulmern, die aber statistische Bestwerte aufweisen und sich einiges vorgenommen haben in der Zweiten Bundesliga. Nicht nur in dieser Saison.











Neue Liga, neue Herausforderungen: Dass man als Aufsteiger seine Zeit zur Gewöhnung an das höhere Level benötigt, hat der SSV Ulm 1846 in dieser Saison vollumfänglich am eigenen Leib erfahren. Knapp waren die Partien an den ersten Spieltagen der zweiten Liga zwar fast alle, gejubelt haben aber meist die anderen. Nur ein Zähler stand nach den ersten fünf Partien zu Buche – das wertvolle Gefühl des Sieges ließ auf sich warten. Mehrere Wochen.