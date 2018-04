SSB-Warnstreik in Stuttgart Wie die Stuttgarter dem Chaos trotzen

Von red/dpa/Larissa Schwedes 12. April 2018 - 11:50 Uhr

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst stellen Stuttgart auf eine Belastungsprobe. Geht es in der Auto-Metropole einen Tag lang ohne Busse und Bahnen? Unterwegs in einer Stadt während ihres Erwachens.





Stuttgart - Die große Uhr am Marienplatz im Stuttgarter Süden zeigt kurz nach sieben, die Sonne ist gerade aufgegangen. Gitter versperren den Zugang zur Haltestelle der Stadtbahn. „Die SSB wird heute bestreikt!“, verraten die Leuchttafeln, auf denen normalerweise die nächsten Züge angezeigt werden. Die Warnstreiks des öffentlichen Dienstes haben die Landeshauptstadt erreicht.

Ihre Fahrzeuge stehen still, aber ausschlafen tun die Fahrer der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) deshalb trotzdem nicht. Schon lange vor Sonnenaufgang haben sich ein Dutzend Mitarbeiter als Streikposten beim Busdepot im Stadtteil Möhringen aufgebaut. Mit Warnweste, Megafon und Fahnen der Gewerkschaft Verdi drehen sie eine Runde über den Betriebshof. Sie haben gute Gründe für ihren frühen Einsatz: Busfahrer Manuel Reiser sorgt sich um den Nachwuchs, sollten die Löhne nicht steigen. „So wie die Löhne sich entwickeln, entwickelt sich auch die Rente“, ergänzt Harald Jauß, der bis zu seinem Ruhestand 38 Jahre lang Bahnen und Busse durch den Kessel fuhr. „Kein Bus fährt raus, keine Stadtbahn fährt raus“, ruft Streikführerin Ursula Schorlepp ins Mikrofon. „Wir erwarten ein Angebot, das diesen Namen auch verdient.“

Gähnende Leere am Taxistand

Bereits seit Dienstag beteiligen sich im Südwesten Tausende an den Warnstreiks. Im Tarifstreit fordern die Gewerkschaften für Beschäftigte von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Mit einer ganztägigen Stilllegung der SSB will Verdi noch einmal ein starkes Signal an die Arbeitgeber senden, bevor am Wochenende in Potsdam die dritte Tarifrunde ansteht. Immerhin 500 000 Kundenfahrten zählt die SSB durchschnittlich jeden Tag. Aber haben stehende Stadtbahnen und Busse wirklich das Potenzial, die Auto-Metropole Stuttgart ins Chaos zu stürzen?

Am Taxistand gegenüber der Haltestelle Marienplatz herrscht gähnende Leere. „Wir hatten ungefähr zehn Mal so viele Vorbestellungen wie sonst“, sagt ein Fahrer, der kurz Halt macht. Seine Prognose: „Um 8 Uhr wird die Hölle los sein.“ Tatsächlich dauert es noch etwas länger, bis der Kartendienst Google Maps für viele Innenstadt-Routen vor stockendem Verkehr warnt.

Die meisten Pendler scheinen sich bestens auf den Ausfall vorbereitet zu haben, nur wenige machen eine verwirrte Kehrtwende, als sie vor den mit versperrten U-Bahn-Zugängen ankommen. Rund um den Schlossplatz sind zahlreiche Fahrradfahrer und Fußgänger unterwegs, möglicherweise ein paar mehr als üblich. Carl Friedrich Keller hat sich über das Leihsystem „Call a Bike“ per App ein Fahrrad für seinen Arbeitsweg organisiert, um nicht auf die Stadtbahn angewiesen zu sein. „Wenn das so funktioniert, kann man die Streiks aushalten. Aber prinzipiell habe ich wenig Verständnis. Die SSB-Tickets sind ja nicht gerade günstig“, sagt Keller.

Verständnis für den Streik

Auf mehr Verständnis stößt man an der Bahn-Station Stadtmitte, aus der viele Fahrgäste strömen. Die S-Bahn ist am Donnerstag das einzige öffentliche Verkehrsmittel in Stuttgart, das sich noch bewegt. Für eine Pendlerin bedeutet das zwei mal 25 Minuten Fußweg zusätzlich - „aber wenn die das mit dem Streiken nicht übertreiben, ist das schon okay“. Auch Fred Gstatter-Kunz nimmt für die Anliegen der Streikenden gern Einschränkungen und vollere Züge in Kauf.

Vorsorglich hängt die Stuttgarter S-Bahn über den Tag verteilt an 30 Fahrten auf der Linie zwischen Stuttgart und Esslingen einen weiteren Wagen an, um Platz für die zusätzlichen Fahrgäste zu schaffen. Zumindest im morgendlichen Berufsverkehr drohen die S-Bahnen aber dann doch gar nicht aus allen Nähten zu platzen. „Ich habe sogar einen Sitzplatz bekommen“, wundert sich eine Schülerin des Mädchengymnasiums St. Agnes aus Stuttgart. Ob die Sonne, der Trend zum Home Office oder schwäbisch-perfekte Umplanung dafür verantwortlich ist, bleibt offen. Fest steht aber: Stuttgart trägt seinen Warnstreik mit Fassung.

In unserem Video erklärt der Busfahrer Andreas Bosse, warum er streikt.