SSB-Streik und Bau-Proteste: Legen die Demos am Freitag die Stadt lahm?

Am Freitag ziehen Beschäftigte der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) wegen eines Warnstreiks zu einer Kundgebung auf den Stuttgarter Marktplatz. Ein Bündnis aus der Bauwirtschaft will zeitgleich bei einer Sternfahrt mit Baumaschinen zum Karlsplatz, um dort zu demonstrieren.

Nach den Protesten der Landwirte ist vor den Protesten der Bauwirtschaft. Für diesen Freitag ruft das Bündnis „Impulse für den Wohnungsbau“ zu einem Aktionstag auf – inklusive einer Sternfahrt mit schwerem Gerät. Die Polizei will den Aufzug, der unter dem Motto „Lasst uns wieder bauen – fördert mehr (Bauen)!“ steht, in geordnete Bahnen lenken und hat deshalb für die Demonstranten Auflagen erlassen. Zeitgleich legt der Verdi-Streik die Busse und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) lahm.

Sternfahrt von drei Startpunkten

Beim Ordnungsamt der Stadt, wo Demos angemeldet werden müssen, geht man unter Hinweis auf Veranstalterangaben von bis zu 1000 Teilnehmern aus – und mehr als 190 Baufahrzeugen, die sich in einer Sternfahrt dem Kundgebungsort auf dem Karlsplatz nähern. Die Konvois starten zwischen 10 und 10.30 Uhr an drei Orten in der Stadt: am Birkenkopf, auf der Waldau und am Wasen. Welche Strecke die Fahrzeugkolonnen genau nehmen, ist noch nicht klar.

Die Polizei wird vor Ort sein und die motorisierten Demonstrationszüge eskortieren. Für die meisten der Fahrzeuge ist am Charlottenplatz Schluss. Lediglich zehn Baufahrzeuge dürfen von der zentralen Kreuzung aus aus eine Ehrenrunde über die Planie drehen. Alle anderen müssen sich dem übrigen Verkehr anschließen. Die Kundgebung auf dem Karlsplatz ist für die Zeit zwischen 11 und 13 Uhr angekündigt. Dazwischen, gegen 12 Uhr, will die Bauwirtschaft Baden-Württembergs Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eine Petition überreichen.

Demozug der SSB-Mitarbeiter zum Marktplatz

Der Aufzug der Bauleute ist nicht die einzige Protestveranstaltung, die am Freitag das Bild der Innenstadt prägen wird. Am zweiten Tag des am Donnerstag beginnenden Verdi-Streiks bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), der Busse und Stadtbahnen weitgehend lahm legen wird, wollen die Beschäftigten auf dem Marktplatz ihrem Unmut Luft machen. Unterstützt werden sie dabei vom Zusammenschluss „Fridays for future“. Nach der Streikversammlung ziehen die Teilnehmer um 10.30 Uhr vom Gewerkschaftshaus an der Willi-Bleicher-Straße zur Kundgebung auf den Marktplatz.