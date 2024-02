SSB-Streik trifft Bosch-Krankenhaus Stuttgart: Autos blockieren zeitweise die Zufahrt zur Notaufnahme

1 Auto an Auto an der Zufahrt zum Robert-Bosch-Krankenhaus. Die Rettungsfahrzeuge blieben im Verkehr stecken. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Dramatische Folgen hatte der SSB-Streik am Mittwoch am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Aufgrund des großen Andrangs herrschte Parkchaos. Zeitweise war die Zufahrt zur Notaufnahme blockiert.











Link kopiert



Die Auswirkungen des Streiks bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) sorgten am Mittwoch auf vielen Straßen in Stuttgart für lange Staus. Zu gar dramatischen Szenen kam es am Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) auf dem Cannstatter Burgholzhof. Der Stau war derart lang, „dass teilweise die Zufahrt zur Notaufnahme für die Krankenwagen erschwert war“, sagt der medizinische Geschäftsführer Professor Dr. Mark Dominik Alscher.