Von Montag, 2. Juni, bis Freitag, 4. Juli, wird an den Stadtbahnhaltestellen Riedsee und Sonnenberg der Stuttgarter Straßenbahnen AG jeweils der stadteinwärtige Bahnsteig saniert. Aus diesem Grund können die U5, U6, U8 und U12 in Fahrtrichtung Degerloch diese Haltestellen im genannten Zeitraum nicht anfahren.

SSB-Kunden müssen umsteigen

Fahrgäste in Fahrtrichtung Degerloch mit dem Ziel Riedsee oder Sonnenberg müssen einen Umstieg in Kauf nehmen. Sie können bis zum SSB-Halt Peregrinastraße fahren und dort den Gegenzug in Fahrtrichtung Möhringen nehmen. Der stadtauswärtige Bahnsteig an den betroffenen Haltestellen in Fahrtrichtung Möhringen kann regulär bedient werden.

Autoverkehr betroffen

Doch für die Sanierungsmaßnahmen werden Flächen für Baufahrzeuge und Material benötigt. Aus diesem Grund muss die Fahrbahn der Rembrandstraße für den Autoverkehr von Möhringen in Richtung Degerloch gesperrt werden. Es wird eine Umleitung über die Sigmaringer Straße und die B 27 eingerichtet.