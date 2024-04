Die Stuttgarter Straßenbahnen AG ist permanent dabei, ihr gewaltiges Schienennetz – allein die Länge der Hauptgleise beträgt rund 270 Kilometer – auf Vordermann zu bringen. Neben Schleif- und Ausbesserungsarbeiten müssen auch immer wieder Schienen erneuert werden. Aus diesem Grund muss von Montag, 22. April, bis voraussichtlich Sonntag, 5. Mai, der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Hölderlinplatz und Russische Kirche unterbrochen werden. Hier wird das Rillenschienengleis erneuert.

Buslinie 40 Richtung Vogelsang

Aus diesem Grund kann auch die SSB-Buslinie 40 die Haltestellen Russische Kirche und Hegel-/Seidenstraße nicht anfahren und muss in Richtung Wagenburgstraße über die Schwab-/Rosenbergstraße umgeleitet werden. Die Linie U 4 aus Untertürkheim kommend fährt in dem genannten Zeitraum nur bis zur Haltestelle Russische Kirche. Von dort aus können die Fahrgäste die Buslinie 40 in Richtung Vogelsang nutzen.

Durch den Umstieg auf die Buslinie 40 verlängern sich die Reisezeiten in allen Relationen. Fahrplantabellen beziehungsweise tagesaktuelle Reiseverbindungen sind über die elektronische Fahrplanauskunft abrufbar. In den Bussen dürfen keine Fahrräder mitgenommen werden.