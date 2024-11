1 Insgesamt 8535 Fahrgäste nahmen die Kontrolleure ins Visier (Archivbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mitarbeiter der SSB und der Polizei haben bei einer groß angelegten Kontrolle in Stuttgart mehr als 600 Schwarzfahrer erwischt – und das innerhalb einer Nacht.











In einer gemeinsamen Kontrollaktion in Stuttgart haben Polizei und SSB etliche Reisende ohne gültigen Fahrschein erwischt. In der Nacht auf Samstag zwischen 20 und 3 Uhr kontrollierten die Beamten und das Prüfpersonal der Stuttgarter Straßenbahnen AG an mehreren Haltestellen in der Innenstadt.