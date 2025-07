SSB investiert in das Trassennetz: SSB saniert zwei Haltestellen

SSB investiert in das Trassennetz

1 Der Bahnsteig stadtauswärts an der Haltestelle Riedsee wird saniert. Foto: Michael Steinert

U5, U6, U8, U12: Ein- und Ausstieg in Fahrtrichtung Möhringen sind in Sonnenberg und am Riedsee ab dem 9. Juli nicht möglich.











Link kopiert



Auch 2025 muss die Stuttgarter Straßenbahnen AG wieder viel Geld in die Sanierung der Haltestellen und des Trassennetzes investieren. Von Mittwoch, 9. Juli (9 Uhr), bis voraussichtlich Freitag, 8. August (Betriebsschluss), wird an den Haltestellen Riedsee und Sonnenberg jeweils der stadtauswärtige Bahnsteig saniert. Aus diesem Grund können die Stadtbahnlinien U 5, U 6, U 8 und U 12 in Fahrtrichtung Möhringen diese beiden Haltestellen im genannten Zeitraum nicht anfahren.