SSB investiert in das Stadtbahnnetz: Darum fährt die U 13 wohl erst 2030 nach Ditzingen

SSB investiert in das Stadtbahnnetz

1 Baubeginn für den neuen Betriebshof in Weilimdorf sowie für die Stadtbahntrasse nach Ditzingen ist erst in drei Jahren. Foto: loomn architektur/Jost Hauer

Die Stuttgarter Straßenbahnen müssen nach dem Kosten- auch ihren Zeitplan korrigieren: Baubeginn für die rund 4,8 Kilometer lange Verbindung nach Ditzingen ist erst 2027. Artenschutz und Grundstückserwerb sind halt nicht nur teuer, sondern auch zeitaufwendig.











Link kopiert



Rund 152 Millionen Passagiere wurden 2023 mit den Bussen und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) befördert, was einen Zuwachs von gut zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und bereits in wenigen Jahren soll diese Zahl noch weiter klettern, denn die SSB investiert mit teuren Projekten in ihr Trassennetz.