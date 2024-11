SSB erweitern ihr Stadtbahnnetz: Nürnberger Straße wird stadteinwärts gesperrt

1 Drei Tage lang ist die Nürnberger Straße stadteinwärts gesperrt. Foto: Imago/Rolf Poss

Von Freitag, 29. November, an erhält die Fahrbahn stadteinwärts in Richtung Bad Cannstatt einen neuen Belag. Die Arbeiten dauern bis zum 1. Dezember.











Link kopiert



Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) baut insgesamt zwölf Haltestellen entlang der Linie U 1 aus, denn von Ende 2026 an sollen auf der Strecke 80 Meter lange Stadtbahnzüge eingesetzt werden. Das Projekt wird unter laufendem Betrieb umgesetzt, ist in zwei Bauphasen unterteilt und kostet bislang gut 23 Millionen Euro. Der erste Abschnitt zwischen Bad Cannstatt und Fellbach ist weit fortgeschritten. Aktuell wird die SSB-Haltestelle vom Augsburger Platz um knapp 100 Meter in Richtung S-Bahn-Brücke verlegt.