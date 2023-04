1 Die Haltestelle Bopser in Stuttgart. Hier werden über Ostern Teilverbindungen der Linien U6 und U12 beginnen und enden. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Auf einem der wichtigsten Abschnitte im Stuttgarter Stadtbahnnetz zwischen Hauptbahnhof und Bopser verkehren zu Ostern wegen Bauarbeiten keine Züge. Was jetzt zu beachten ist.









Ferien und Feiertage sind bei den Stuttgarter Straßenbahnen oft der Moment, wo größere Bauarbeiten anstehen. Zwischen Karfreitag und Ostermontag je einschließlich müssen sich die Fahrgäste nun auf eine Streckenunterbrechung und Busersatzverkehr auf einer der wichtigsten Achsen innerhalb Stuttgarts ein stellen.

Von Freitag 7. April zu Betriebsbeginn bis Ostermontag 10. April zum Betriebsschluss sind die Stadtbahnlinien U5, U6, U7 und U12 zwischen Hauptbahnhof und Bopser beziehungsweise die U15 zwischen Hauptbahnhof und Eugensplatz unterbrochen. Auch die Oldtimerlinie 23 kann nicht verkehren.

Umfangreiche Arbeiten am Charlottenplatz

Es gibt nämlich umfangreiche Gleisbauarbeiten zwischen dem Tunnelausgang Charlottenplatz und der Gleisüberfahrt bei der Charlotten- und Olgastraße. Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) richten zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Bopser einen Schienenersatzverkehr mit Bussen der Linie UE ein. In den Bussen kann man weder Fahrräder mitnehmen noch Fahrscheine kaufen.

Auch Autos können übrigens die genannte Kreuzung der Stadtbahngleise in diesem Zeitraum nicht überqueren. Und da am Osterwochenende am Hauptbahnhof der Tag der offenen Baustelle mit tausenden erwarteten Besuchern stattfindet, könnte es in den Bussen unter Umständen voll werden.

Hier die Auswirkungen für den Betrieb in einzelnen: Die U5 fährt nur auf dem südlichen Ast zwischen Leinfelden Bahnhof und Ruhbank. Die U6 wird zweigeteilt und verkehrt zwischen Gerlingen und Hauptbahnhof und zwischen Bopser und Flughafen/Messe. Die Linie U7 wird ebenfalls in zwei getrennten Abschnitten verkehren: einen zwischen Mönchfeld und Hauptbahnhof und einen anderen zwischen dem normalerweise an der Strecke der U15 liegenden Eugensplatz und Ostfildern. Am Eugensplatz gibt es Anschluss auf die Linie 42 in Richtung Schlossplatz.

Die U12 verkehrt zwischen Remseck und Milchhof und zwischen Bopser und Dürrlewang. An der Haltestelle Milchhof müssen Fahrgäste Richtung Hauptbahnhof zu Fuß zum Nordbahnhof gehen und von dort mit der S-Bahn weiter. Dies ist dann nicht barrierefrei. Die U15 fährt nur zwischen Stammheim und Löwentorbrücke. Auf deren südlichem Teil verkehrt dann die umgeleitete U7. Für den Oldtimerverkehr der Linie 23 gibt es ein Angebot mit Oldtimerbussen.

Keine Langzüge und längere Fahrzeiten

Auch auf der U8 entfallen im übrigen einzelne Aus- und Einrückfahrten. Auf den Aushangfahrplänen sind diese als solche gekennzeichnet und generell ist die elektronische Fahrplanauskunft immer auf dem aktuellen Stand.

Am Ostersamstag wird es auf den Linien U6, U7 und U12 dann auch nicht wie üblich Langzüge geben, sondern nur einzelne Triebwagen. An den übrigen Tagen würden so oder so nur Kurzzüge verkehren. In jedem Fall muss man mit deutlich längeren Reisezeiten rechnen, was etwa für Anschlusszüge am Hauptbahnhof dringend einzukalkulieren ist.