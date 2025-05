Die tödlichen Spiele gehen in die letzte Runde: Squid Game kehrt am 27. Juni 2025 mit der dritten und finalen Staffel zurück – und verspricht ein düsteres Finale voller Verrat, Verzweiflung und neuer Gefahren.

Die gefeierte südkoreanische Netflix-Serie „Squid Game“ kehrt mit ihrer dritten und finalen Staffel zurück. Der Streamingdienst hat den Starttermin auf den 27. Juni 2025 festgelegt. Bereits jetzt gibt es einen ersten Teaser sowie neue Szenenbilder, die einen Ausblick auf die bevorstehenden Ereignisse geben.

Finale Runde für Gi-hun und den Front Man

Im Mittelpunkt der neuen Staffel steht erneut Hauptfigur Gi-hun (Lee Jung-jae), der sich nach einem gescheiterten Aufstand gegen die Veranstalter der tödlichen Spiele in einer ausweglosen Lage befindet. Die zweite Staffel endete mit einem dramatischen Cliffhanger, der nun direkt aufgegriffen wird.

Der tödliche Wettbewerb geht weiter

Die Herausforderungen sollen in der dritten Staffel noch brutaler werden und die moralische Belastbarkeit der Teilnehmer stärker denn je auf die Probe stellen. Währenddessen setzt Front Man (Lee Byung-hun) seine Rolle als Gastgeber für die mysteriösen VIPs fort. Parallel dazu sucht sein Bruder Jun-ho (Wi Ha-jun) weiterhin nach dem geheimen Ort der Spiele – ohne zu ahnen, dass ein Verräter in den eigenen Reihen agiert.

Hochkarätiger Cast bestätigt

Neben Lee Jung-jae und Lee Byung-hun kehren zahlreiche Darsteller in ihre Rollen zurück oder ergänzen den Cast neu. Unter anderem sind Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Yang Dong-geun und Jo Yuri Teil des Ensembles. Die dritte Staffel vereint bekannte und neue Figuren in einem letzten, alles entscheidenden Durchlauf der Spiele.

Regisseur bestätigt Ende der Serie

Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk kündigte in einem offenen Brief an die Fans nicht nur den Start der zweiten Staffel, sondern auch das geplante Serienfinale mit Staffel 3 an. Der letzte Konflikt zwischen Gi-hun und dem Front Man werde „die finale Konfrontation zwischen zwei Welten“ darstellen, so Hwang.

Veröffentlichung am 27. Juni 2025

Mit dem offiziellen Starttermin rückt das Ende eines globalen Phänomens näher: Squid Game gilt als erfolgreichste nicht-englischsprachige Serie in der Geschichte von Netflix. Der neue Trailer verspricht eine finale Runde voller Spannung, psychologischer Abgründe und überraschender Wendungen. Die dritte Staffel wird weltweit am 27. Juni 2025 auf Netflix veröffentlicht.