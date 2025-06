Die Netflix-Serie Squid Game hat seit ihrem Start 2021 weltweit für Furore gesorgt und wurde zu einem der größten Streaming-Hits aller Zeiten. Nach der ersten Staffel, die ursprünglich als Einzelprojekt geplant war, wurde aufgrund des enormen Erfolgs eine zweite Staffel produziert. Heute erscheint nun die dritte Staffel, die zugleich das Serienfinale darstellt.

Aktuell keine vierte Staffel geplant

Der Schöpfer von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, hat klargestellt, dass die Geschichte von Seong Gi-hun mit der dritten Staffel vollständig erzählt wird. Er betont, dass die Handlung mit Staffel 3 ein natürliches Ende findet und die Serie somit nach drei Staffeln abgeschlossen sein wird. Eine vierte Staffel ist derzeit nicht vorgesehen. Allerdings hat der Regisseur in einem Interview mit Entertainment Weekly gesagt: „Aber ich will damit nicht sagen, dass ich Spin-offs oder Fortsetzungen ganz ausschließe, denn es heißt ja: Sag niemals nie“. Wer weiß, ob Fans in Zukunft nicht doch noch mit einer vierten Staffel überrascht werden.

Fortsetzung des Squid Game-Universums

Obwohl die Hauptserie mit Staffel 3 endet, ist das Squid Game-Universum keineswegs am Ende. Hwang Dong-hyuk hat, wie bereits erwähnt, Interesse bekundet, weitere Geschichten innerhalb dieses Universums zu erzählen, beispielsweise ein Spin-off, das die Zeit zwischen Staffel 1 und 2 beleuchtet. Zudem sind weitere Projekte wie eine 2. Staffel der Reality-Show „Squid Game: The Challenge“ und ein US-Remake in Planung, wie Dong-hyuk in einem Interview mit The Wrap bestätigte.

Fazit

Eine vierte Staffel von Squid Game ist wohl unwahrscheinlich, da die Serie mit der dritten Staffel laut Regisseur ein endgültiges Ende findet. Fans können sich jedoch auf Spin-offs und weitere Produktionen im Squid Game-Universum freuen, die die Serie auf andere Weise fortführen könnten.