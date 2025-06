„Squid Game“ Staffel 3: Finale auf Netflix

1 Jo Yu-ri als Jun-hee in der dritten und letzten Staffel des südkoreanischen Survival-Thrillers „Squid Game“ Foto: No Ju-han/Netflix

Letzte Runde von Südkoreas zynisch-bizarrer Version von „Spiel ohne Grenzen“: An diesem Freitag startet die finale, dritte Staffel des Netflix-Serienhits „Squid Game“.











In einem kunterbunten Labyrinth aus Räumen, Gängen und Türen, das so aussieht, als ob sich M. C. Escher auf LSD ein Kinderparadies ausgedacht hätte, spielen ein paar Dutzend Menschen in grünen Trainingsanzügen Verstecken. Die einen tragen geometrische Schlüssel um den Hals, die geheime Räume öffnen, hinter denen irgendwo der Ausgang aus dem Irrgarten verborgen ist. Sie sind die, die sich verstecken sollen. Die anderen tragen rote Leibchen und haben Messer. Sie sind die, die nach den Versteckten suchen. Und wenn sie sie gefunden haben, klatschen sie sie nicht ab, sondern müssen sie umbringen. Wenn sie das nicht tun, werden sie disqualifiziert – und das heißt in diesem Fall: Sie werden erschossen.