Nach dem Erfolg der 1. Staffel der koreanischen Serie „Squid Game“ war schnell klar, dass es eine 2. Staffel geben wird. Nach 3 Jahren steht nun fest: Die 2. Staffel kommt noch 2024.

Squid Game: Startdatum der 2. Staffel

Die 2. Staffel kann ab dem 26. Dezember 2024 um 9 Uhr auf Netflix gestreamt werden. Wer sich nochmals die 1. Staffel anschauen möchte, wird hier fündig:

ANZEIGE

Wie viele Folgen wird die 2. Staffel haben?

Wie viele Folgen die 2. Staffel haben wird, ist bisher nicht bekannt. Die 1. Staffel umfasste 9 Folgen.

Die Handlung der 2. Staffel von „Squid Game“

Die 2. Staffel von Squid Game wird erneut den Überlebenskampf einer Gruppe verzweifelter Menschen in den Fokus rücken, die an einem tödlichen Spiel teilnehmen, um einen hohen Geldpreis zu gewinnen. Der Schöpfer der Serie, Hwang Dong-hyuk, hat bereits angekündigt, dass in der neuen Staffel einige Charaktere aus der ersten Staffel zurückkehren werden, darunter der Protagonist Seong Gi-hun, der am Ende der ersten Staffel entschlossen war, die Verantwortlichen hinter den Spielen zur Rechenschaft zu ziehen. Außerdem ist bekannt, dass der Protagonist in die Arena zurückkehren wird, um die Kandidaten vor den Spielen zu warnen und sie gut durchzubringen.

Während die genauen Details noch streng geheim gehalten werden, soll die zweite Staffel tiefer in die Hintergründe und Machenschaften der Organisatoren der Spiele eintauchen. Auch der Spielemacher, der am Ende der 2. Staffel bekannt wurde, wird in den Fokus rücken.

Wird es eine 3. Staffel geben?

Es wird eine dritte Staffel von „Squid Game“ geben. Netflix hat bestätigt, dass die Serie mit der dritten Staffel abgeschlossen wird.