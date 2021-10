1 Sang-woo (Park Hae-soo), Gi-hun (Lee Jung-jae) und Sae-byeok (Jung Ho-yeon) kämpfen in "Squid Game" um eine hohe Geldsumme - und ums Überleben. Foto: YOUNGKYU PARK/Netflix

Die Netflixserie „Squid Game“ ist bei den Zuschauern gerade sehr beliebt und auf dem Weg, eine der beliebtesten Serien auf Netflix zu werden.

Für alle, die momentan auf der Suche nach Serien und Filmen wie Squid Game sind, haben wir eine Übersicht mit ähnlichen Titeln zum Streamen zusammengestellt.

Squid Game kann man grob in das Genre „Battle Royale“ einsortieren. In dem vor allem aus dem Computerspiel-Bereich bekannten Genre geht es darum, gegen andere Mitspieler auf Leben und Tod anzutreten, um am Ende als letzter Überlebender Geld oder seine Freiheit zu gewinnen.

1. Alice in Borderland (2020)

IMDb: 7.7 | Serie

Der arbeitslose Arisu verbringt seinen Tag mit Videospielen und rumlungern. Auf einmal findet er sich im von Menschen verlassenen Tokio wieder und muss in gefährlichen Spielen um sein Überleben kämpfen.

2. Battle Royale (2000)

IMDb: 7.6 | Film

Eine Gruppe von 42 Schülern wird von der japanischen Regierung auf einer verlassenen Insel ausgesetzt, um sich gegenseitig umzubringen.

3. Darwin’s Game (2020)

IMDb: 7.3 | Serie

Sudou Kaname wird dazu eingeladen, eine neue App auszuprobieren. Er weiß nicht, dass es dabei um Kämpfe in der realen Welt geht und er die App nicht einfach so verlassen kann.

4. The Hunger Games (2012)

IMDb: 7.2 | Film

In einer dystopischen Zukunft müssen sich Jugendliche aus den zwölf Distrikten von Panem in tödlichen Spielen miteinander messen.

5. Deadman Wonderland (2011)

IMDb: 7.2 | Serie

Ein Schüler wird fälschlicherweise dafür beschuldigt, seine gesamte Klasse umgebracht zu haben. Im Gefängnis muss er an gefährlichen Spielen teilnehmen, um die Zuschauer zu unterhalten. Kann er den wahren Mörder seiner Schulkameraden finden?

6. Running Man (1987)

IMDb: 6.7 | Film

Ein zu Unrecht verurteilter Polizist wird dazu verurteilt, bei einer als Spielshow inszenierter Spielshow teilzunehmen.

7. As the Gods Will (2014)

IMDb: 6.4 | Film

Eine Gruppe von Schülern wird dazu gezwungen, ein Spiel auf Leben und Tod zu spielen.

8. Das Belko Experiment (2016)

IMDb: 6.1 | Film

Normale Angestellte werden plötzlich in einem Hochhausbüro eingeschlossen und vor eine Wahl gestellt: Töten oder getötet werden.

9. The Tournament (2009)

IMDb: 6.1 | Film

Alle sieben Jahre findet ein Turnier statt, in dem die 30 tödlichsten Auftragsmörder der Welt um 10 Millionen Dollar spielen.

10. Gamer (2009)

IMDb: 5.8 | Film

In der Zukunft können sich Häftlinge ihre Freiheit in einem tödlichen Spiel erkämpfen. Die Spieler werden dabei von Fremden wie in einem Videospiel gesteuert.

