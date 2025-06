Mit sechs Episoden schließt die dritte Staffel die Geschichte rund um Gi-hun Seong ab. Da Netflix seine eigenen Shows und Serien immer zur selben Zeit auf der ganzen Welt veröffentlicht, wird auch die dritte Staffel um 12:00 Uhr PST erscheinen. In Deutschland bedeutet das: Fans können ab 9:00 Uhr morgens alle Folgen der Serie streamen.

War es das mit Squid Game?

Netflix kündigt die dritte Staffel als letzte Staffel der Serie an. Erfinder und Regisseur von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, hat in einem Interview mit Entertainment Weekly jedoch verraten, dass er über ein Spin-off der Serie nachgedacht hat und auch eine Fortsetzung der Hauptserie nicht komplett ausschließen will. „Aber ich will damit nicht sagen, dass ich Spin-offs oder Fortsetzungen ganz ausschließe, denn es heißt ja: Sag niemals nie“, so die Worte des Regisseurs. Ein mögliches Spin-off könnte sich um die drei Jahre drehen, die zwischen Staffel 1 und 2 vergangen sind. Die Handlung könnte den Charakteren in dieser Zeitspanne folgen und zeigen, wie sie diese drei Jahre verbracht haben.