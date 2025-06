Squash-Talent aus Gerlingen: Bewegte Wochen für Chiara Lang

1 Chiara Lang zeigte sich bei der Deutschen Meisterschaft in Nürnberg in Topform. Foto: Henning Angerer

Die 17-jährige Gerlinger Squash-Spielerin hat bei Deutschen und Europameisterschaften gespielt und auch noch ihre Abiturprüfungen geschrieben.











Link kopiert



Es waren bewegte Wochen, auf die Chiara Lang im April und Mai zurückblicken kann. Die 17-Jährige vertrat erst die deutschen Farben bei den U19-Europameisterschaften (EM) in Prag. Nur wenige Tage später war sie bei den Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften (DM) in Nürnberg am Start, und anschließend standen die schriftlichen Abiturprüfungen auf dem Programm. Wie Letztere ausgefallen sind, sollte sich erst in einigen Wochen zeigen. Sehr unterschiedlich fällt jedoch ihre Bewertung für EM und DM aus: „Bei der EM habe ich nie auf den Court gebracht, was ich im Vorfeld trainiert hatte“, bedauert die 17-Jährige, die hingegen mit ihrem Abschneiden bei der DM und Rang zwei in der Endabrechnung mehr als nur zufrieden war.