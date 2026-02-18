Trotz eines Masters in Chemie hat sich Valentin Rapp für eine Profi-Karriere entschieden. Dem 33-Jährigen gelang nun der Gewinn der deutschen Titels.
Im Jahr 2018 hatte er das Nachsehen gegen Raphael Kandra, musste sich mit dem Vize-Titel begnügen – drei weitere Endspiel-Niederlagen gegen Kandra sollten folgen. Doch nun ist der Fluch beendet, ist Valentin Rapp in Hamburg die Revanche gelungen. Vor Wochenfrist besiegte der Spieler und Trainer der Sport-Insel Stuttgart im Finale Kandra mit 3:1 (11:7, 11:6, 8:11, 11:7)-Sätze und wurde damit erstmals deutscher Einzelmeister im Squash.