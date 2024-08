Squaredance in Vaihingen: In 69 Figuren durch die Welt tanzen

In 69 Figuren durch die Welt tanzen

Squaredance in Vaihingen

13 Beim Squaredance kommt es auf Konzentration und Schnelligkeit an. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Squaredance hat seine Wurzeln in den USA. Doch auch in Deutschland erfreut sich diese Tanzform mit vorgegebenen Figuren enormer Beliebtheit. Besuch bei einem Clubabend in Vaihingen, zwischen „Circle left“, „Scoot back“ und schwingenden Petticoats.











Link kopiert



Schwarz mit rotem Muster, rot-weiß gepunktet, pink mit Blümchen – bunte Röcke in allen möglichen Farbkombinationen rauschen an diesem Mittwochabend zu den Klängen von Michael Jacksons „Billie Jean“ durch den Rudi-Häussler-Saal in Vaihingen. Die bauschigen Röcke mit vielen Stofflagen, die Petticoats, gehören zur Standardkleidung für Frauen beim Squaredance.