SPZ in Winnenden: Neue Hilfe für Kinder mit ADHS, Autismus und Entwicklungsproblemen

Weite Wege und lange Wartezeiten – damit soll Schluss sein. In Winnenden startet eine spezialisierte Anlaufstelle für Kinder mit komplexen Entwicklungs- und neurologischen Problemen.
Neo greift nach einem der gespannten Seile. Schritt für Schritt klettert er die schräge Konstruktion hinauf. Er setzt den Fuß nach, greift weiter, gewinnt an Höhe. Die Ärztliche Leiterin Dr. Iris Pross verfolgt jede Bewegung. Was wie ein Spiel wirkt, ist Teil einer motorischen Untersuchung im neuen Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden (Rems-Murr-Kreis).