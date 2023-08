8 Aufräumen nach den Bränden: Stefan Sendelbach und sein Team haben vier Container mit Bauschutt gefüllt. Foto: Sebastian Steegmüller

Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Feuer in dem beliebten Ausflugsziel vorsätzlich gelegt wurden. Geschäftsführer Stefan Sendelbach lässt sich nicht entmutigen: er will spätestens am Sonntag in einer Woche wieder öffnen.









An einen Zufall hat Stefan Sendelbach, der Geschäftsführer des Riverhouse in Stuttgart-Münster, von Anfang an nicht geglaubt, als es dort in der vergangenen Woche an zwei Nächten in Folge gebrannt hat. Zum gleichen Schluss kommen nun auch die Spezialisten der Kriminalpolizei: sie gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. In der Nacht auf Donnerstag, 27. Juli, war gegen 1 Uhr im Außenbereich an den Mülltonnen ein Feuer ausgebrochen, das auf Teile der Küche, den Bürobereich und den Dachstuhl des Hauptgebäudes übergriff, etwa 26 Stunden später stand dann eine frei stehende Grillhütte in Flammen.