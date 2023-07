1 Knirps Martin: Bett mit Aussicht Foto:

Unser Autor ist Mitte der 1960er Jahre nach Ludwigsburg umgezogen, die Kleinfamilie wechselte von Berlin, genauer gesagt aus Kreuzberg in die schwäbische Provinz.









Ludwigsburg - Meine Eltern und ich sind zufällig in Ludwigsburg-Schlößlesfeld gelandet. Erinnerungen an die Ankunft habe ich nicht mehr. Kein Wunder. Ich bin im Februar 1965 geboren, in Berlin. Und Ende 1965 weggezogen worden aus Kreuzberg.