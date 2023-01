1 Vereinzelt machen Wölfe Baden-Württemberg bereits unsicher. Jetzt könnte sich ein Rudel bilden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/alimdi/IMAGO/ALIMDI.NET / Arterra / Philippe

Erstmals seit geraumer Zeit sind in Baden-Württemberg wieder Spuren eines weiblichen Wolfes aufgetaucht. Problematisch könnte werden, dass eine Rudelbildung nun nicht länger auszuschließen ist.















Erstmals konnten in Baden-Württemberg Spuren eines weiblichen Wolfs genetisch nachgewiesen werden. Abstrichproben von getöteten Ziegen in Münstertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hätten bestätigt, dass ein weiblicher Wolf im Land unterwegs ist. Das teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. Anfang Januar waren der Forstlichen Versuchungs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg insgesamt sieben tote Ziegen gemeldet worden.

Drei sesshafte Wölfe in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gelten derzeit noch drei Wölfe als sesshaft. Bei allen handelt es sich um Rüden, die im Schwarzwald leben. Zwei von ihnen streunen durch den Süden der Region. Als sesshaft gilt ein Wolf, wenn innerhalb von sechs Monaten ein eindeutig zuzuweisender Nachweis gefunden wird. Sollte die Wölfin, eine sogenannte Fähe, tatsächlich noch länger in der Region sein, könnte es zu einer Paarbildung mit den anderen Wölfen kommen. Allerdings ist derzeit unklar, ob das Tier noch im Schwarzwald aktiv oder bereits weitergezogen ist.