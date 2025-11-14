Spuren von Gewaltanwendung: Vermisster Priester in Mexiko tot in Kanal gefunden

1 Ein seit Ende Oktober vermisster katholischer Geistlicher in Mexiko ist tot aufgefunden wurden (Symbolfoto). Foto: imago images / photothek/Florian Gaertner/photothek.net,via www.imago-images.de

Erste Ermittlungen deuten auf einen Raubmord hin. Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für katholische Priester.











Ein seit Ende Oktober vermisster katholischer Geistlicher in Mexiko ist tot aufgefunden wurden. Die Leiche lag nach Angaben der Staatsanwaltschaft in einem Abwasserkanal in Nextlalpan in der Metropolregion Mexiko-Stadt und wies Spuren von Gewaltanwendung auf, wie örtliche Medien berichten. Sie sei Plastikfolie gewickelt und an einen Stuhl gefesselt gewesen. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen; erste Ermittlungen deuteten auf einen Raubmord hin, hieß es. Die Polizei sei den Verdächtigen auf die Spur gekommen, als sie das Auto des Opfers verkauften.