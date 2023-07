1 Der 42-jährige Zollbeamte Stephan Fuchslocher und sein siebenjähriger Labrador Spike beim Training auf der Messe Foto: Caroline Holowiecki

Stephan Fuchslocher und Spike sind Herrchen und Hund – und sie sind Kollegen. Der Zollbeamte aus Steinenbronn und sein Labrador haben es am Flughafen, auf der Autobahn oder in Zügen auf Drogen abgesehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Steinenbronn - Spike macht Freudensprünge. Der Labrador galoppiert in einem großen Kreis durch die leere Halle. Im Maul: seine Beißwurst. Es ist ein simples Spielzeug, das an einen Miniatur-Sandsack erinnert, der Hund könnte aber nicht glücklicher sein. Seine Spieleinheit hat sich Spike redlich verdient. Er hat gut gearbeitet. Er war konzentriert, und er hat im Training in der mehr als 10 000 Quadratmeter großen Halle der Messe Stuttgart gefunden, was er finden sollte.