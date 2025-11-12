Spuck-Eklat bei Temptation Island VIP: RTL im Kreuzfeuer der Kritik

Macho-Kandidat Aleks Petrovic sorgt mit einer Spuckattacke auf Frauen für Entsetzen. RTL strahlt die Szenen zunächst unkommentiert aus - und steht nun im Zentrum heftiger Kritik. Ein nachträglicher Kommentar des Senders kann die Fans nicht beruhigen. Moderatorin Janin Ullmann distanziert sich.

Ein Bootsausflug, ein Glas Champagner - und ein Moment, der das Reality-TV erschüttert. In der aktuellen Folge von "Temptation Island VIP" auf RTL+ gerät Kandidat Aleks Petrovic (34) ins Zentrum eines Skandals. Mehrfach ist zu sehen, wie er Frauen Sekt ins Gesicht spuckt, nachdem sie sich weigern, auf seine Aufforderungen einzugehen. RTL zeigt die Szenen zunächst unkommentiert und löst damit eine Welle der Empörung aus. Inzwischen hat sich der Sender zu der Szene geäußert - aus Sicht vieler Fans jedoch nur halbherzig. Moderatorin Janin Ullmann (43) findet dagegen klare Worte.

"Das ist euer Job" In der Folge sollen die Frauen, die als "Verführerinnen" auftreten, vor den Männern niederknien und sich Champagner auf die Brüste spritzen lassen. Als sie sich weigern, reagiert Petrovic mit einer entwürdigenden Geste und spuckt den Frauen Champagner ins Gesicht. "Ja, sorry, ihr seid Verführerinnen, was soll ich machen? Das ist euer Job, ihr müsst verführen", sagt er in die Kamera. Eine der Frauen kontert: "Was ist mein Job? Mir von dir ins Gesicht spucken lassen? Ich denke nicht!" - eine Szene, die vielen Zuschauerinnen noch lange nachgeht.

Entsetzen im Netz

Schon kurz nach der Veröffentlichung der Folge bei RTL+ kochen die Emotionen in den sozialen Netzwerken hoch. Unter den Hashtags #TemptationIslandVIP und #AleksPetrovic häufen sich empörte Kommentare: "Widerlich!", "Wie kann so etwas ausgestrahlt werden?" oder "Das ist keine Unterhaltung mehr, das ist Demütigung". Die Kritik richtet sich sowohl gegen den Kandidaten als auch gegen den Sender, der - zumindest im Off - den Vorfall nicht einordnet.

Schweigen im Schnitt

Dass RTL die Szene nicht kommentiert, zum Beispiel im Voice-Over, wird von vielen als stilles Einverständnis ausgelegt. Auch ein anschließendes Gespräch oder eine Reaktion der Moderatorin Janin Ullmann fehlt zunächst. Für viele Beobachterinnen ein fatales Signal: Ein Teilnehmer überschreitet offensichtlich eine Grenze und die Produktion lässt es laufen. Erst nach massiver öffentlicher Kritik meldet sich RTL zu Wort, allerdings mit eher vagen Worten.

RTL reagiert mit Zurückhaltung

In einem Statement in der Instagram-Story des Show-Accounts heißt es: "Wir verstehen, dass die Szenen in Folge sechs viele bewegen. 'Temptation Island VIP' zeigt echte Emotionen und Beziehungen in Extremsituationen." Der Sender betont, die Ereignisse würden sich "bis zum Wiedersehen noch kontextualisieren". Zugleich appelliert man an die Zuschauer, respektvoll zu bleiben: "Hass und Hetze haben hier und im realen Leben keinen Platz."

Doch die Beschwichtigung zeigt kaum Wirkung. Unter den offiziellen Social-Media-Posts sammeln sich Hunderte wütende Kommentare. "Ihr gebt solchen Männern noch eine Plattform. Das ist einfach nur ekelhaft", schreibt etwa ein Nutzer. "Frauenhass ist keine Unterhaltung", heißt es in einem weiteren Kommentar. Viele fordern Konsequenzen - bis hin zum Rauswurf des Kandidaten.

Die Moderatorin bezieht Stellung

Janin Ullmann, die das Format moderiert, distanziert sich öffentlich. In einer Instagram-Story schrieb sie knapp, aber deutlich: "Bezugnahme: Ein Nein ist ein Nein!" - ein Satz, der unter den Fans großen Zuspruch findet. Ihre klare Haltung steht im Gegensatz zur zurückhaltenden Reaktion des Senders.

Aleks Petrovic - bekanntes Reality-Gesicht mit fragwürdigem Image

Für Reality-TV-Kenner ist Aleks Petrovic alles andere als ein Unbekannter. Der 34-Jährige war schon in Formaten wie "Love Island", "Are You The one", "Das Sommerhaus der Stars" oder "Ex on the Beach" dabei. Im Oktober sorgte er mit seiner Teilnahme am "Fame Fighting"-Showkampf für Furore - und mit der Veröffentlichung seines Buches "Maskulin ohne Maske". In der Buchbesprechung heißt es, es gehe in dem Buch um die Frage, "wie Männer Verantwortung übernehmen und ihrer Familie Sicherheit geben." Das Buch erzähle "die Geschichte eines Mannes, der lernen musste, dass wahre Stärke nicht darin liegt, keine Schwäche zu zeigen - sondern Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen." Gilt das auch für seinen jüngsten Eklat?