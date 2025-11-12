Spuck-Eklat bei Temptation Island VIP: RTL im Kreuzfeuer der Kritik

Macho-Kandidat Aleks Petrovic sorgt mit einer Spuckattacke auf Frauen für Entsetzen. RTL strahlt die Szenen zunächst unkommentiert aus - und steht nun im Zentrum heftiger Kritik. Ein nachträglicher Kommentar des Senders kann die Fans nicht beruhigen. Moderatorin Janin Ullmann distanziert sich.
Ein Bootsausflug, ein Glas Champagner - und ein Moment, der das Reality-TV erschüttert. In der aktuellen Folge von "Temptation Island VIP" auf RTL+ gerät Kandidat Aleks Petrovic (34) ins Zentrum eines Skandals. Mehrfach ist zu sehen, wie er Frauen Sekt ins Gesicht spuckt, nachdem sie sich weigern, auf seine Aufforderungen einzugehen. RTL zeigt die Szenen zunächst unkommentiert und löst damit eine Welle der Empörung aus. Inzwischen hat sich der Sender zu der Szene geäußert - aus Sicht vieler Fans jedoch nur halbherzig. Moderatorin Janin Ullmann (43) findet dagegen klare Worte.