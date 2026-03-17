Sprungtürme eingestürzt: Prozess zu Wassershow-Unglück im Europa-Park startet neu

Ein Wasserbecken reißt, Sprungtürme krachen ein: Acht Menschen werden 2023 bei einem Unfall im Europa-Park verletzt. Jetzt steht ein Geschäftsführer erneut vor Gericht.
Nach einem Unglück bei einer Wassershow im Europa-Park mit mehreren Verletzten startet der Prozess kommenden Monat neu. Ursprünglich war die Urteilsverkündung für Dezember vorgesehen – wegen einer Erkrankung des Verteidigers wurde der Termin jedoch aufgehoben. Nun wird die Verhandlung am 15. April vor dem Amtsgericht Ettenheim neu aufgerollt, teilte das Landgericht Freiburg mit.