Sprungtürme eingestürzt: Prozess nach Unfall bei Europa-Park-Show startet bald

1 Bei einem Unfall im Europa-Park in Rust waren im August 2023 mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Pascal Czech/dpa/Pascal Czech

Vor rund zwei Jahren stürzen im Europa-Park Sprungtürme ein, mehrere Menschen wurden verletzt. In der kommenden Woche steht der frühere Chef der Wassershow vor Gericht.











Mehr als zwei Jahre nach einem schweren Unfall bei einer Wassershow im Europa-Park in Rust beginnt am kommenden Mittwoch der Prozess gegen einen 45-jährigen Mann vor dem Amtsgericht Ettenheim. Der Angeklagte war Geschäftsführer der Firma, die zwischen Mai und August 2023 den Aufbau und den Ablauf der „High-Diving-Show“ im Bassin des Fahrgeschäfts „Atlanica Supersplash“ durchführte. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung in acht Fällen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.