Sprungtürme eingestürzt: Geschäftsführer nach Unfall bei Europa-Park-Show verurteilt

Weniger Schrauben, fehlende Unterlegscheiben: Die Montagefehler bei der Wassershow im Europa-Park haben Folgen. Nun gibt es ein Urteil im Gerichtsprozess.
Es war ein schwerer Unfall im Europa-Park, der noch schlimmer hätte ausgehen können. Weil er wichtige Schritte im Aufbau einer Wassershow ausließ, ist der Geschäftsführer einer externen Firma im Prozess vor dem Amtsgericht Ettenheim schuldig gesprochen worden. Das Gericht verurteilte ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung in acht Fällen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro.