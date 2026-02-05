Sprunghafter Anstieg: Wegen Melania? Michelle Obamas Doku Becoming geht durch die Decke

Donald Trumps Ehefrau Melania ist derzeit in Kinosälen zu bewundern. Und auch das Interesse an der Netflix-Doku "Becoming" über Michelle Obama ist im Zuge des Filmstarts gewachsen.
Der Kinostart des Dokumentarfilms "Melania" über Donald Trumps (79) Ehefrau Melania (55) hat offenbar das Zuschauer-Interesse an ähnlich gelagerten Werken geweckt. Wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, streamten Netflix-Abonnenten am vergangenen Wochenende fast 50 Millionen Minuten von "Becoming - Meine Geschichte", einer Doku über die ehemalige First Lady Michelle Obama (62).