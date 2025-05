Sprung-Meeting in Bad Cannstatt: Neustart ohne EM-Norm

Sprung-Meeting in Bad Cannstatt

1 Der deutsche U-20-Hallenmeister Peter Osazee sprang in Bad Cannstatt bei den U-20-Männern zwar am weitesten, blieb aber deutlich unter seiner Bestleistung. Foto: Günter Bergmann

Nach fast drei Jahrzehnten Pause kehrte das Sprung-Meeting „Auf der Steig“ des TB Cannstatt zurück. Diesmal für den Landesnachwuchs.











Aller Neuanfang ist schwer. An dieses etwas abgewandelte Sprichwort musste sich Jürgen Wörner erinnert fühlen, als er nach 28-jähriger Pause auf der schmucken, neu renovierten Sportanlage „Auf der Steig“ in Bad Cannstatt wieder ein Sprung-Meeting organisiert hatte. Allerdings nicht wie in den Achtziger-und Neunziger-Jahren mit vielfachen Olympia-Siegern, Welt-und Europameistern wie Mike Conley (USA), Ivan Pedroso (Kuba), dem deutschen Dreisprung-Weltmeister Charles Friedek oder Europameister Dietmar Haaf (SV Salamander Kornwestheim), sondern dieses Mal nur für den Landes-Nachwuchs-Kader.